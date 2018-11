EN IMAGES. L’hommage du photographe José Nicolas au Tchad et à ses héros anonymes

Jusqu’au 13 janvier 2019, l’Espace photo du Perche, à Bellême, expose les clichés de José Nicolas consacrés à ses nombreux voyages au Tchad. Fin août, un livre tiré de ses archives, TCHAD 1980-1997, est paru aux éditions Imogene. "Ce pays guerrier est majestueux par ses ethnies et ses paysages. Il a sublimé mon regard pendant des années, de l'enfance à aujourd'hui", raconte le photographe.

"J’ai préfacé ce magnifique livre d’un amoureux du Tchad. J’ai connu José dans les années 80 dans un Tchad en guerre, mais il en montre surtout les vrais héros, ses habitants, qui survivent aussi bien au désert qu’aux querelles humaines. Ils sont le Tchad", écrit son ami, le journaliste Pierre Haski.

José Nicolas est né en 1956. Parachutiste dans sa jeunesse, il est réformé à 29 ans après avoir été pris pour cible par un sniper à Beyrouth. Sa rencontre en 1982 avec le French Doctor Bernard Kouchner, qui vient de créer Médecins du Monde, est déterminante. Pendant six ans, il photographie l’action de cette association médicale militante. José Nicolas travaille comme photoreporter pour l’agence Sipa pendant dix ans et couvre de nombreux conflits internationaux. Grièvement blessé en 1994 au Rwanda, il devient indépendant et décide alors de se consacrer à des sujets plus sociétaux et environnementaux.