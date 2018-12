Cinéma : le retour de Mary Poppins sur grand écran

La magie de Mary Poppins est de retour. Toujours aussi élégante et toujours à cheval sur les principes, l'héroïne britannique sera à l'affiche d'un nouveau film, toujours sous forme de comédie musicale. Pour Emily Blunt, l'interprète de la nounou, "Mary Poppins est le symbole de ces personnes capables de transformer les choses simples de votre quotidien en magie."

Un nouveau film 54 ans après le premier

Le retour de ce personnage est un véritable défi, 54 ans après le premier film de Disney et ses chansons interprétées par l'actrice Julie Andrews. Le nouveau Mary Poppins garde le même esprit avec des animations kitsch, de la poésie et un rythme endiablé de comédie musicale. Rob Marshall, le réalisateur, voulait conserver la beauté du premier film et les scènes avec beaucoup de figurants. Avec Le retour de Mary Poppins, la super "nanny" illumine une nouvelle génération d'enfants.

