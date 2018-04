Mont-Saint-Michel : l'individu suspect toujours introuvable

À 7h45 ce dimanche 22 avril au matin, les pompiers du Mont-Saint-Michel (Manche) donnent l'alerte. Un homme vêtu de noir vient de déclarer à un commerçant vouloir "tuer du flic". Vingt minutes plus tard, les gendarmes sont sur place avec un hélicoptère en surveillance. "J'ai demandé aux forces de l'ordre de vérifier chaque maison, qu'elle soit privative ou qu'elle soit un bâtiment public. De façon à s'assurer, au fur et à mesure de l'évacuation, que plus personne ne restait sur le site", explique Jean-Marc Sabathé, le préfet de la Manche.

Y aura-t-il un impact sur la fréquentation ?

Après trois heures de recherche, la préfecture considère que l'individu n'est plus sur place, alors le site est rouvert aux touristes. À la porte principale, des gendarmes sont en renfort pour effectuer une fouille systématique des bagages. Ce soir, l'individu n'a toujours pas été interpellé. L'évacuation de ce matin aura-t-elle un impact sur la fréquentation à quelques mois de l'été ?

Le JT

Les autres sujets du JT