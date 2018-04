Le Mont-Saint-Michel évacué, un individu suspect recherché après avoir proféré des menaces contre les forces de l'ordre

Une évacuation a eu lieu dimanche matin au Mont-Saint-Michel, a appris franceinfo auprès de la gendarmerie de la Manche. Un homme est recherché après avoir proféré des menaces contre les forces de l'ordre.

Le Mont-Saint-Michel a été évacué dimanche 22 avril dans la matinée, a indiqué la gendarmerie de la Manche à franceinfo. "Un individu est rentré sur le Mont-Saint-Michel. Il a proféré devant un cafetier des menaces assez précises contre les forces de l'ordre. Il a été vu sur les remparts de la ville", a précisé le préfet de la Manche, Jean-Marc Sabathé, qui ajoute ne pas savoir si l'homme est armé.

Pour lever le doute, j'ai décidé de fermer l'abbaye, où il y a des offices religieux et de faire évacuer le MontJean-Marc Sabathé, préfet de la Mancheà franceinfo

Des menaces proférées contre les forces de l'ordre

Une importante opération de recherches est en cours, pour tenter de retrouver l'individu suspect. Un hélicoptère est également en survol pour vérifier si l'individu n'est pas en ce moment en train d'essayer de traverser à pied, en profitant de la marée basse. "Je fais ratisser maison par maison pour vérifier si cet individu n'est pas encore sur le Mont-Saint-Michel. Il est possible que l'individu ait quitté avec le Mont avec le flot de touristes", détaille Jean-Marc Sabathé, préfet de la Manche, qui explique avoir pris "cette alerte au sérieux".

L'individu "se serait présenté comme un animateur de rue qui aurait du matériel dans un sac. Personne n'a pu vérifier quel était ce matériel. Dans ce doute là, il faut essayer de l'interpeller. Grâce à la vidéo surveillance nous avons une possibilité de l'identifier mais c'est un travail de longue haleine", précise le préfet de la Manche.

Un important dispositif policier

Toutes les forces de gendarmerie disponibles sur le Mont-Saint-Michel et sur Avranches sont mobilisées. "Nous étions à l'hôtel et on nous a demandé d'évacuer le Mont-Saint-Michel", raconte à franceinfo un jeune touriste, Arthur Le Rolland, présent sur place.

"J'ai pu voir que les commerces étaient fermés, tout le monde évacue", poursuit le touriste. "Là j'attends la navette pour retourner à la voiture et évacuer le Mont complètement. Les gens partent à pied depuis l'entrée principale. La plupart sont sur la passerelle en train d'évacuer. Les gens sont très calmes car les forces de l'ordre le sont également", explique Arthur Le Rolland.

@afp Évacuation du Mont Saint Michel. Les clients des hôtels livraient à eux mêmes pic.twitter.com/DaHe0bUKbz — Surfys Denis (@surfys) 22 avril 2018

"Les gens commencent à être habitués à ce genre de situation", indique-t-il. "On ne sait pas trop ce qui se passe. Ce n'est sans doute pas simplement un colis suspect, précise Arthur Le Rolland qui ajoute qu'"il y a une personne à l'intérieur".