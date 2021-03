La nouvelle carte d'identité, avec puce électronique et éléments biométriques, expérimentée dans l'Oise, avant une généralisation en août

Marlène Schiappa, la ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, lance officiellement mardi 16 mars la nouvelle carte nationale d'identité électronique depuis le site de l'imprimerie nationale de Douai (Nord).

Cette nouvelle carte d'identité sera expérimentée à partir de ce mardi dans le département de l'Oise avant d'être déployée progressivement ensuite dans toute la France, a appris franceinfo.

Elle sera disponible le 29 mars en Seine-Maritime et à La Réunion, à partir du 31 mai en Île-de-France puis dans le Grand Est et le 2 août prochain sur tout le territoire. À cette date, il ne sera alors plus possible de délivrer les anciennes cartes d'identité. Les cartes nationales d'identité actuelles valides pourront être utilisées pendant une dizaine d’années, jusqu’à 2031.

Plus petite, plus sûre

Cette nouvelle carte d'identité, de la taille d'une carte de crédit, est plus petite et plus sûre. Elle se compose d'une puce électronique qui comporte des éléments biométriques. On y trouve toutes les informations habituelles : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, nationalité, adresse, date de validité. Elle est également dotée d’un QR code avec les mêmes mentions, ce qui permettra de détecter rapidement une éventuelle fraude si la photo a été changée. Il y aura une photo numérisée et deux empreintes digitales, sauf pour les mineurs de douze ans.

Ces empreintes ne seront pas conservées dans le fichier national si le titulaire de la carte en fait la demande. Plus sécurisée, cette carte nationale d'identité est valable dix ans au lieu de quinze. Le but de cette carte nouvelle génération est de lutter contre la fraude et l'usurpation d'identité. Elle permet aussi de s'identifier plus facilement pour effectuer des démarches en ligne.

La France avait jusqu'à cet été pour se mettre en conformité avec le règlement européen relatif à la sécurisation de ses titres d'identité.