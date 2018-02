La France prévoit de consacrer 295 milliards d'euros à sa défense entre 2019 et 2025

Le ministère des Armées prévoit aussi de créer quelque 6 000 postes supplémentaires d'ici 2025.

La France prévoit de consacrer 295 milliards d'euros à ses armées entre 2019 et 2025, dans l'objectif de porter ses dépenses de défense à 2% du PIB en 2025, selon le projet de loi de programmation militaire (LPM), présenté jeudi 8 février en conseil des ministres.

Le budget de défense français, de 34,2 milliards d'euros en 2018, va bénéficier d'une hausse de 1,7 milliard d'euros par an jusqu'en 2022, avant d'instaurer des échelons de 3 milliards par an à partir de 2023, soit après la prochaine élection présidentielle, selon la LPM. Le ministère des Armées prévoit aussi de créer quelque 6 000 postes civils et militaires d'ici 2025, dont 3 000 d'ici cinq ans.

Le porte-avions Charles de Gaulle remplacé

La France va lancer des études sur le remplacement de l'unique porte-avions français, le Charles de Gaulle, qui sera retiré du service à l'horizon 2040. "On se réserve la possibilité d'avoir un porte-avions en même temps que le Charles de Gaulle ou après" le retrait de service de ce dernier, indique l'entourage de la ministre des Armées, Florence Parly. Des études sur le système de combat aérien du futur et sur le char de combat du futur seront également lancées.