L'Egypte fait l'acquisition de 30 Rafale supplémentaires à la France

L'Egypte a confirmé avoir signé avec la France un contrat pour l'achat de 30 avions de combat Rafale supplémentaires de la société Dassault, dans un communiqué de l'armée publié dans la nuit du lundi 3 au mardi 4 mai. Ce contract "est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7 000 emplois industriels en France pendant 3 ans", a assuré la ministre des Armées, Florence Parly, sur Twitter.

Je me félicite de la vente de 30 Rafale à l'Egypte, partenaire stratégique. Ce succès à l'export est crucial pour notre souveraineté et le maintien de 7000 emplois industriels en France pendant 3 ans. Le Rafale démontre à nouveau son excellence technologique et opérationnelle. pic.twitter.com/ZdPxJw53rq