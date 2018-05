Feuilleton : les soldats du désert (1/5)

Gao, une base militaire française au milieu du désert malien. Elle accueille jusqu'à 1 600 soldats français. Un camp retranché, protégé, où derrière les barbelés, une vie s'organise. Une vie en Opex, en opération extérieure. Le lieutenant Yann est pilote au 5e régiment d'hélicoptère de combat. Il alterne missions et moments de récupération.

Des contacts quotidiens avec la famille

Sa "zone vie", comme les militaires l'appellent, se trouve sous une tente, au détour de quelques sacs de sable. "Bienvenue ! On est dans la tente des pilotes Puma. Comme vous le voyez, ici on a un petit peu installé une petite zone vie où on arrive à se retrouver tous ensemble le soir. Sur les côtés, il y a les alvéoles, où chacun a son petit coin à lui", décrit-il. Les soldats sont équipés d'internet. Yann arrive à communiquer avec sa famille quasiment tous les jours, malgré des coupures régulières. À l'autre bout du camp, des commandos se préparent. Des parachutistes, qui interviennent dans des situations délicates, comme l'arrestation de chefs jihadistes.





Le JT

