VIDEO. Potager, panneaux solaires, toilettes sèches… Cette famille vit de façon écoresponsable

Les membres de cette famille sont tous écoresponsables. Le père, Xavier, n'a pris l'avion qu'une fois en 15 ans et sa femme Capucine n'utilise pas de téléphone portable. À eux deux, ils ont fondé une maison qui leur ressemble, une maison totalement écologique.

Dans la cuisine, les placards sont remplis de légumes récoltés dans le petit potager bio qui fleurit dans le jardin et le robinet principal fournit de l'eau de pluie que puisent les gouttières. "Selon la pluviométrie, on peut quasiment être autonomes en consommation d'eau", explique Xavier. Et l'eau ne reste pas froide, elle peut être chauffée par les panneaux solaires qui couvrent leur toiture. Dans le salon, les meubles sont faits de bois et les murs sont peints à l'argile. Et au centre de la pièce, un poêle à bois chauffe la maison qui est elle-même bien isolée par des murs épais de 30 cm.

Des sacrifices ?

"C'est une spirale vertueuse qu'on a amorcée au prix de certains 'sacrifices'", explique la mère de famille. En effet, vivre de manière écologique a ses petits inconvénients. Certains foyers "normaux" se montreraient réticents à utiliser, comme eux, des toilettes sèches du jardin ou des produits cosmétiques conçus à partir de mixtures. D'ailleurs, la fille de Xavier et Capucine paraissait dubitative au départ et préférait passer son temps libre chez des amis plutôt que chez elle.

Mais l'adolescente a fini par mesurer l'ampleur des enjeux environnementaux. "C'est bien beau que nos parents s'en occupent parce que c'est nous qui allons habiter dans la planète du futur", rappelle-t-elle.