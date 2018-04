Tendance : verdir les centres-villes

À Brive-la-Gaillarde (Corrèze), Patricia participe activement aux plantations de printemps pour verdir le centre-ville. "Je trouve ça formidable parce qu'il n'y a pas que les fleurs, les légumes sont super jolis au même titre", commente-t-elle. Dix bacs de fruits et légumes sont ainsi installés pour promouvoir l'agriculture urbaine, avec l'aide des étudiants du lycée agricole.

Les 48h de l'agriculture urbaine

À Marseille (Bouches-du-Rhône), le jardinage rime avec partage et recyclage de boîtes de conserve. Végétaliser la ville, verdir chaque espace, balcon, terrasse, rebords de fenêtre et même les trottoirs, partout en France les citadins sont de plus en plus nombreux à vouloir retrouver leurs racines. L'opération des 48h de l'agriculture urbaine est menée dans de nombreuses villes en France.

