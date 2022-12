Retraites : l'Assemblée nationale vote à l'unanimité l'augmentation des pensions des agriculteurs non salariés, à partir de 2026

Le texte prévoit de calculer, à partir de 2026, la retraite de base sur "les seules vingt-cinq meilleures années" de revenu des chefs d'exploitations agricoles et non plus sur toute leur carrière.

Article rédigé par franceinfo avec AFP France Télévisions

Une agricultrice à Le Cellier (Loire-Atlantique), le 25 février 2022. (MAYLIS ROLLAND / HANS LUCAS / AFP)

L'Assemblée nationale a voté jeudi 1er décembre, à l'unanimité, une proposition de loi LR permettant un mode de calcul plus favorable de la retraite des agriculteurs non salariés, à partir de 2026. Adopté à l'unanimité en première lecture, ce texte du député Les Républicains Julien Dive prévoit de calculer, à partir de 2026, la retraite de base sur "les seules vingt-cinq meilleures années" de revenu des chefs d'exploitations agricoles et non plus sur toute leur carrière.