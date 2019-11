Près de 20% des agriculteurs n'ont dégagé aucun revenu en 2017

Et la part de très petits revenus est toujours très importante.

Conséquence des multiples crises qui traversent le secteur. Près de 20% des agriculteurs français ont déclaré un revenu nul, voire un déficit de leur exploitation en 2017, selon un rapport de l'Insee publié jeudi 7 novembre. Le revenu moyen est pourtant en augmentation, à 1 390 euros mensuels, signe des très fortes disparités entre les exploitants agricoles.

La part d'agriculteurs sans revenus "est particulièrement élevée dans la production de céréales et grandes cultures (30%) et dans l'élevage d'ovins, caprins, équidés et autres animaux (28%)", détaille l'Insee.

Pour les céréaliers, cela s'explique par l'onde de choc provoquée par une année de récolte catastrophique en France en 2016, doublée d'une chute des cours mondiaux. Cette situation a continué d'affecter les fermes françaises en 2017, la commercialisation des grains étant à cheval sur deux années.Traditionnellement la façade prospère de la ferme France, les céréaliers ont dégagé en moyenne un revenu net avant impôts inférieur à 1 000 euros par mois cette année-là (+6,7%).

De fortes disparités entre les types d'exploitation

En moyenne, les exploitants agricoles ont enregistré un revenu net imposable mensuel moyen de 1 390 euros par mois en 2017, soit un salaire en progression de 8,2% par rapport à 2016 - mais selon les productions, les écarts sont très importants.

La viticulture est, sans surprise, le secteur le plus prospère, avec un revenu moyen de 2 790 euros par mois, mais en recul de 3,9% par rapport à 2016.Tout en bas de l'échelle, on retrouve les éleveurs d'ovins, caprins, équidés, avec un revenu moyen de 620 euros par mois - soit 9% de moins qu'en 2016.

Pour les éleveurs bovins, si l'année n'a pas été florissante, elle a connu un mieux en 2017: avec 1 100 euros de revenus par mois, ils ont bénéficié d'une forme de "rattrapage" (+15,9%). Dans le même temps, les revenus des agriculteurs en polyculture-élevage voyaient leur revenu moyen passer à 1 090 euros, une progression de 25,2%.