Pouvoir d’achat : enquête sur les prix des supermarchés

La loi alimentation a-t-elle eu un effet sur les prix ? Dans notre panier , il y a 23 produits de base : viande, épicerie, boissons, nous avons passé leur prix au scanner. Entre novembre 2018 et le début du mois de février 2019, ils ont beaucoup bougé, en majorité à la hausse. 14 articles ont augmenté, sept ont baissé et seulement deux sont restés fixes.

Parmi les produits qui augmentent le plus, on retrouve ceux concernés par la loi alimentation, qui impose aux enseignes d’augmenter leurs marges sur certains produits : +1,65% d’augmentation pour le litre d’une boisson à l’anis, +14 centimes pour la pâte à tartiner. L’huile d’olive augmente aussi fortement : +27 centimes.

Des baisses des prix au rayon salle de bain

Les baisses les plus importantes sont au rayon salle de bain. La lessive coûte 64 centimes de moins, le shampoing et le dentifrice, 13 centimes de moins. Ces produits ne sont pas concernés par la loi alimentation et font, en ce moment, l’objet de promotions massives. Au total, notre plateau coûte 1,74 euro de plus qu’en novembre.

Le JT

Les autres sujets du JT