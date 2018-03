L'UE autorise la naissance du géant des pesticides Bayer/Monsanto

Le mariage était très attendu et redouté par les défenseurs de l'environnement. Le géant allemand Bayer, deuxième fournisseur de pesticides dans le monde, rachète l'Américain Monsanto, grand producteur d'OGM. Le nouveau géant contrôlera désormais plus de 25% du marché mondial des semences et des pesticides.

Vaine pétition

Pour la commissaire européenne Margrethe Vestager, cette fusion devrait renforcer la concurrence. Une fusion très attaquée par les ONG, qui avaient réuni plus d'un million de signatures hostiles à ce rachat. Pour la députée EELV membre de la commission environnement et santé publique, Michèle Rivasi, cette décision est aberrante. Pour Bruxelles, qui a contraint Bayer à céder une partie de ses activités, le droit est respecté et il n'y aura pas de monopole. Un argument qui aura du mal à s'imposer dans l'opinion publique.