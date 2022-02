Gers : le parquet d'Auch ouvre une enquête pour "maltraitance" après des révélations de L214 sur un élevage de canards

L'association L214 annonce porter plainte pour maltraitance contre l'élevage en question et contre la société qui assure le transport des canards depuis les salles de gavage vers l'abattoir.

Le parquet d'Auch ouvre une enquête pour "maltraitance à animal par professionnel" après la diffusion d'une vidéo de l'association L214 tournée dans un élevage de canards de l'Isle-Bouzon (Gers), rapporte jeudi 24 février France Bleu Occitanie.

Dans cette vidéo tournée en novembre et en décembre 2021, on voit une salle de gavage de l'exploitation où se trouvent environ 2 000 canards enfermés dans des cages collectives métalliques. Selon L214, le sol grillagé cause des blessures sous les pattes des animaux. L'association dénonce également dans un communiqué la densité à l'intérieur de ces cages, qui "ne permettent pas aux animaux d'étendre leurs ailes, ce qui est une exigence de la réglementation".

L214 annonce porter plainte pour maltraitance contre l'élevage en question et contre la société qui assure le transport des canards depuis les salles de gavage vers l'abattoir. Selon l'association, les caisses de transport, trop basses, ne sont pas conformes à la loi, et "rien n’est fait pour éviter que l’urine et les fèces des canards s’écoulent sur ceux qui sont placés aux niveaux inférieurs", poursuit l'organisation, images à l'appui. "Au-delà de la concentration des animaux, le dysfonctionnement du foie des oiseaux gavés entraîne une défaillance du système immunitaire des animaux, également propice au développement des virus", indique L214.

L'association assure également que les multiples transports des palmipèdes, de leur couvoir situé dans les Deux-Sèvres à l'abattoir de Vic-Fezensac (Gers) en passant par l'exploitation du Lot-et-Garonne où ils sont élevés et l'exploitation du Gers où ils sont gavés, favorisent "la diffusion de la grippe aviaire".