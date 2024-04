Gel : "Les deux nuits les plus froides" sont attendues "lundi et mardi", prévient le vice-président de la FNSEA

"Évidemment, lorsqu'il y a un impact du gel comme il y a pu y avoir dans le Var, dans le Vaucluse ou d'autres régions de France, ça fait perdre toute la récolte", explique samedi 20 avril sur franceinfo Jérôme Volle, vice-président de la FNSEA et viticulteur en Ardèche, alors qu'un gros coup de froid touche une large partie de la France, faisant craindre aux viticulteurs et arboriculteurs les effets du gel sur leurs cultures.

"On avait déjà pas mal de fleurs sur les arbres fruitiers, voire déjà la composition de fruits, et sur les vignes on était déjà en feuilles étalées", indique Jérôme Volle. Avec le gel, "le bourgeon devient noir, et à partir de là, il y a une nouvelle pousse et la nouvelle pousse n'est pas fructifère. Donc c'est en fait toute une année de travail qui vient d'être laminée en quelques minutes", explique le viticulteur.

"L'impact est peut-être moins important qu'en 2021, sachant qu'on n'a pas encore vécu les deux nuits les plus froides que sont lundi et mardi", analyse le viticulteur. Mais selon lui, il y a "un vrai enjeu" pour les agriculteurs, car malgré les outils déployés pour lutter contre le gel, les investissements sont lourds, et "pour équiper l'ensemble des vignobles c'est quasi impossible sur le plan économique". Et avec la multiplication des épisodes de gel ces dernières années "le niveau de l'assurance baisse et les viticulteurs ou arboriculteurs se démobilisent", ajoute-t-il.