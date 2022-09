Évolution de l'agriculture ou énergie dépassée ? Près de Nantes, un projet de méga méthaniseur divise habitants et éleveurs

À Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique), un projet de méthaniseur géant, l'un des plus grands de France, concentre les tensions. Il prévoit de traiter 370 000 tonnes de fumier et de lisier, mais fait quasiment l'unanimité contre lui.

Ce samedi 17 septembre, une nouvelle manifestation réunit des opposants au projet de méga méthaniseur de Corcoué-sur-Logne (Loire-Atlantique). Au cœur de cette mobilisation, on retrouve l’association "Collectif Vigilance Méthanisation Corcoué" (CVMC), qui est en première ligne depuis deux ans, quand elle s’est montée contre ce projet.

Même si ce projet arrive à un moment où la question de l'indépendance énergétique de la France se pose de plus en plus, de nombreuses voix s'élèvent contre lui. L'association CVMC, elle, combat la dimension industrielle de l’usine de méthanisation, qui prévoit de traiter 370 000 tonnes de fumier et de lisier par an à son entrée en service en 2023. "On parle de huit cuves qui vont faire plus de 20 mètres de haut", décrit Mauricette Couëron, qui fait partie du collectif.

"Cela représente un immeuble de cinq étages et trois cheminées de 50 mètres de haut. Cela va vraiment être une verrue dans la commune. La taille du projet impose le passage de camions sur des routes qui ne sont pas du tout adaptées." Mauricette Couëron, membre de l'association CVMC à franceinfo

Pour monter ce projet, les éleveurs de la coopérative agricole d’Herbauges se sont associés à une société Danoise, "Nature Energie", qui doit assurer la construction. D’après le projet, l’usine absorberait le fumier et le lisier de 200 éleveurs pour produire le méthane, qui serait ensuite injecté dans le réseau après construction de plusieurs kilomètres de canalisation.

Le département et la commune défavorables

"C'est une évolution de l'agriculture, aujourd'hui, un agriculteur éleveur peut contribuer à la souveraineté énergétique", assure le président de la coopérative Guillaume Voineau, qui défend une association "vertueuse". Il reconnaît une taille critique mais nécessaire pour garantir la rentabilité : "L'intérêt, c'est de valoriser nos fumiers et nos lisiers pour produire du gaz. Bien sûr, il faut qu'elle soit économiquement viable".

"Il faut qu'on arrive à trouver le bon compromis entre une taille respectable et un projet économiquement viable." Guillaume Voineau, président de la coopérative agricole d’Herbauges à franceinfo

Mais ce projet avance à contre-courant. Le département et la commune de Corcoué-sur-Logne ont émis des avis défavorables. "L'ère du gaz, c'est comme l'ère du pétrole, c'est une conception de la production énergétique qui est basée sur les découvertes du XIXe siècle", tacle le maire de la commune Claude Naud. Il dénonce un attelage financier "contre-nature" et une "énergie dépassée". Pour l’instant, le projet est au point mort. L’usine n’a pas de permis de construire et l'enquête publique n’a pas été lancée.