DIRECT. Les agriculteurs bloquent des raffineries et des dépôts de carburants

Ce qu'il faut savoir

Des agriculteurs bloquent plusieurs raffineries et dépôts de carburant, lundi 11 juin. Ils ont entamé leur mouvement de blocage, dimanche 10 juin au soir. Ils protestent contre la concurrence de l'huile de palme importée sur le marché des biocarburants.



Trois jours de blocage reconductibles. Le premier syndicat agricole, la FNSEA, et les Jeunes Agriculteurs (JA) ont appelé leurs adhérents à occuper quatorze sites stratégiques durant trois jours reconductibles.



Blocages à Feyzin, Grandpuits... Depuis dimanche soir, les raffineries Total de Feyzin près de Lyon, de Gonfreville-l'Orcher près du Havre et de Grandpuits (Seine-et-Marne) sont bloqués, tout comme les dépôts pétroliers du port rhodanien Edouard Herriot, du port du Rhin, ainsi que ceux de Vatry (Marne), de Lespinasse près de Toulouse, Coignières (Yvelines) et de Cournon dans le Puy-de-Dôme.



La loi Alimentation dans le viseur. Les agriculteurs demandent la réintroduction dans la loi Alimentation, examinée à partir du 26 juin au Sénat, d'un amendement sur l'interdiction d'importer toute denrée produite en utilisant des substances phytosanitaires interdites dans l'Union européenne.