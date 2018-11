Désintox. Non, la publicité anti-huile de palme n\'a pas été censurée au Royaume-Uni

Une publicité contre l’huile de palme a-t-elle été interdite au Royaume-Uni?

C’est ce qu’on a pu lire à plusieurs reprises ces derniers jours. La chaîne de supermarchés Iceland s’est en effet fendue d’un communiqué début novembre pour regretter que sa pub de Noël, annonçant la fin de l’utilisation d’huile de palme dans ses produits, ait été censurée car jugée trop « politique » par les régulateurs. Elle l’a donc mise en ligne sur Youtube.

Le court-métrage d’animation montrant un petit orang-outan dans sa forêt dévastée à cause de l’huile de palme a naturellement fait réagir. Iceland a été félicitée de toutes parts pour sa bravoure et une pétition demandant la diffusion de la vidéo à la télévision britannique a recueilli plus de 900 000 signatures.

Mais la chaîne de supermarchés a omis de préciser qu’il s’agissait surtout d’un coup marketing. Si la pub a été jugée trop politique, c’est que le court métrage a été réalisé par Greenpeace. Il était d’ailleurs visible depuis des mois sur la chaîne Youtube de l’ONG. Or la loi britannique interdit la diffusion de publicités réalisées «par ou au nom d’un organisme dont les objets sont complètement ou en partie de nature politique». Pour que la pub puisse être diffusée, il faudrait donc que Greenpeace prouve ne pas être politique... De plus, ce ne sont pas les régulateurs qui ont interdit la pub, mais simplement l’organisme chargé de vérifier pour les chaînes que les pubs respectent la loi qui a jugé que ce n’était pas le cas . « On n’a rien interdit », explique l’organisme. L’agence qui a réalisé la campagne pour Greenpeace indique elle aussi qu’elle savait, dès cet été, que la pub ne pourrait jamais être diffusée à la télévision britannique...

Ou comment transformer une fausse censure en un joli coup de pub.

