Agriculture : plusieurs manifestations contre le projet de réforme de la PAC

Dans la matinée du vendredi 2 avril, des dizaines de tracteurs venus du Calvados ont partiellement bloqué le périphérique de Caen. C’est une démonstration de force de ces agriculteurs de la région alors que les contours de la future politique agricole commune se jouent cette semaine. “Notre but, c’est simplement d’alerter les gens sur ce sujet. On ne veut pas du tout les bloquer”, explique Geoffroy de Lesquen, exploitant agricole.



Les agriculteurs craignent une baisse des aides européennes

Les agriculteurs ont décidé de se montrer pour crier leur colère face au projet de réforme de la PAC qui doit être mise en place d’ici 2023. Les agriculteurs craignent une baisse des aides européennes, essentielles selon eux à leur survie. “Ca fait plusieurs réformes de suite où on a perdu à chaque fois 10, 15% de nos aides. Là, on arrive à un plancher et on dit stop. Maintenant, c’est terminé”, indique Xavier Hay, président de la FDSEA 14. Le ministère de l’Agriculture a annoncé cette semaine que ces futures aides européennes, conditionnées à des pratiques plus respectueuses de l’environnement, étaient encore en cours de consultation.