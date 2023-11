Entreprise : Novo Nordisk va investir plus de deux milliards d'euros à Chartres

À Chartres, en Eure-et-Loir, l'investissement du géant pharmaceutique Novo Nordisk réjouit les habitants, qui espèrent des retombées économiques.

À Chartres (Eure-et-Loir), le géant pharmaceutique Novo Nordisk, qui produit des traitements contre le diabète, va investir plus de deux milliards d'euros dans son usine. Une aubaine pour les habitants. "Que ce soit au niveau de l'emploi pour le territoire, c'est super chouette", assure un homme. Les professionnels de la ville s'attendent à des retombées économiques avec la création de plus de 500 nouveaux emplois.

Plus grand employeur privé du département

Un agent immobilier espère également un regain d'activité. Novo Nordisk, installée dans la ville depuis plus de 60 ans, est le plus grand employeur privé du département, avec 1 600 salariés. "Au niveau du site, ça veut dire plus de dynamisme et plus de production aussi pour nos patients, plus de traitements", se réjouit Pauline Amiet, salariée du groupe. Ce nouvel investissement est le plus important de ces dernières années en France dans le domaine de la santé.