Chômage : quatrième mois consécutif de baisse du nombre de chômeurs

Les derniers chiffres du chômage pour le mois d'août sont tombés vendredi 25 septembre. Ils indiquent un quatrième mois consécutif de baisse du nombre de chômeurs. "En août, la France compte 3 872 000 chômeurs de catégorie A sans activité. C'est 4,3 % de moins qu'en juillet", explique le journaliste Viktor Frédéric sur le plateau de France 3. Concrètement, 174 800 chômeurs ont retrouvé une activité au moins partielle.

Le recours à l'intérim et aux contrats courts

Les données sont surprenantes dans un tel contexte de crise. "Mais comme le mois dernier, cela s'explique par le recours des entreprises à l'intérim et aux contrats courts", poursuit le journaliste. L'activité continue de reprendre depuis le déconfinement grâce à ces contrats, représentés par les catégories B et C à Pôle emploi. Ces catégories englobent les demandeurs d'emploi qui ont quand même travaillé. Leur nombre a augmenté de 164 000 en un mois.

