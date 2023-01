VIDEO. Croatie : la "petite cité au grand cœur" de Koprivnica élue championne européenne de l'inclusion des personnes handicapées

En Croatie, l’insertion des personnes handicapées est un principe inscrit dans la Constitution. Et dans ce domaine, la commune de Koprivnica s’est fortement investie. La Commission européenne lui a même décerné le Prix européen de l’inclusion et de la diversité pour les villes de moins de 50 000 habitants… Extrait du magazine "Nous, les Européens" du jeudi 5 janvier 2023.

La petite ville croate de Koprivnica a depuis longtemps entrepris d’aider toute personne menacée d’exclusion. Dans ses alentours, près de 300 personnes vulnérables bénéficient d’une aide à domicile. Chaque semaine, Ankitsa rend visite à Ivka. Elle fait les courses, le ménage et remplit gratuitement les papiers de cette personnes âgée qui ne peut pas marcher sans ses cannes. L’inclusion est le maître mot de cette cité, alors, en découvrant l’existence d’un concours européen des villes les plus inclusives, sa directrice des Affaires sociales, Ana Mlinarić, s’est dit "pourquoi pas nous ?".

"Dans l’Union européenne, il y a beaucoup de pays plus riches, avec des politiques sociales sûrement plus fortes que les nôtres. Mais bon, pourquoi pas ? On essaie !" explique-t-elle au magazine "Nous, les Européens" (replay). Et la petite ville discrète s’est soudain vue sacrée championne 2022 de l’inclusion et de la diversité en Europe. Une nouvelle extraordinaire : "Notre réaction, quand on a reçu le mail, qui était en anglais en plus, c’était : 'Heuuuuh… attends, on va relire… on a reçu le prix ? Je ne pouvais pas y croire…"

Intégrer toujours mieux ses habitants les plus vulnérables

C’est donc une Ana heureuse qui a rejoint le maire de Koprivnica dans son hôtel de ville pour accueillir les représentants des associations luttant contre l’exclusion : "Evidemment, tout ça aurait été impossible sans vous, dit l’édile. C’est pourquoi nous voulions vous remercier et voir si vous aviez de nouvelles propositions, de nouvelles idées ou de nouveaux projets qu’on pourrait réaliser ensemble." Parmi les invités, une présidente d’association qui ne manque jamais d’idées, Maria Mraz, une ancienne juriste spécialisée dans les droits de l’homme. Une militante surtout, qui à force de ténacité a mis sur pied plus de 50 projets d’aide aux personnes handicapées.

Dernière création de son association, une petite fabrique de pâtes aux orties, la spécialité de Koprivnica. Une entreprise d’insertion professionnelle qui a permis à Martina de trouver son tout premier emploi à 44 ans : "On sent qu’on gagne sa vie par soi-même, qu’on a de la valeur, qu’on est capable de gagner son propre salaire, et ça compte énormément. Vous vous sentez au top." La reconnaissance par l’Union européenne des efforts de Koprivnica est un encouragement pour que la "petite cité au grand cœur" intègre toujours mieux ses habitants les plus vulnérables.

