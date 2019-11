VIDEO. Travailler 5 heures par jour ? Oui, c'est possible

"On délivre les mêmes résultats qu'avec une journée de 8 heures."

C'est le constat de Lasse Rheingans qui fait travailler moins longtemps ses employés. Cinq heures par jour, plus précisément. "Nous sommes dans mon entreprise, il est presque 15 heures. Personne ne travaille, tout le monde est à la maison en train de faire ce qu'ils veulent", explique Lasse Rheingans

Plus de temps pour soi

Selon lui, beaucoup d'employés perdent du temps à aller sur les réseaux sociaux, à regarder leur téléphone ou encore à régler des choses personnelles au sein même de leur lieu de travail. "Je me suis dis qu'on pouvait tout concentrer en 5 heures pour ensuite profiter d'une belle pause et avoir du temps pour se détendre", estime-t-il. Néanmoins, pour optimiser le travail, l'équipe a chassé toutes les distractions et prône un environnement calme "pour travailler correctement et rester concentrés."

L'entreprise Digital Enabler crée des sites Internet et des applications. Un secteur qui concorde bien avec ce système d'horaires condensés. S'il est effectivement rare de croiser des entreprises avec un tel fonctionnement, Lasse Rheingas n'est pas l'inventeur de la journée de 5 heures. En 2015, une entreprise américaine fonctionnait de la même façon. Mais quelques mois après l'application de ce nouveau rythme, le chef de l'entreprise a estimé qu'il avait des conséquences délétères sur ses employés et trouvait qu'il leur avait fait perdre la "passion pour le travail“.