VIDEO. "C'est un déclin constant, permanent, sans répit" : le quotidien de Pierre, atteint de sclérose en plaques

En France, plus de 110 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques. Cette maladie, qui touche le système nerveux central, rend le quotidien de ceux qui en souffrent particulièrement difficile. Il y a 10 ans, Pierre de Cabissole a découvert qu'il contractait cette pathologie qui le handicape chaque jour davantage. Forcé de se déplacer avec une canne, il a également des difficultés à dormir ou même à saisir des objets avec les mains. Mais ce qui l'inquiète le plus, c'est de ne pas savoir jusqu'à quel point ses capacités vont décroître.

"C'est un déclin constant, permanent, sans répit", soulève le jeune père avant d'ajouter : "J'ai peur d'être un amant insatisfaisant. J'ai peur d'être un père insatisfaisant. J'ai peur de tomber en ayant ma fille dans les bras." Pierre sait qu'un jour, il sera forcé de se déplacer en fauteuil roulant et il sait également que certains ont succombé aux symptômes implacables de la sclérose en plaques.

Un combat permanent

Plutôt que de monter dans un taxi conventionné, il marche parfois jusqu'à la sueur, à l'épuisement, pour freiner le développement de sa maladie. "N'empêche que je me bats pour gagner un peu des muscles que j'ai dans les jambes", souligne-t-il. Malgré la batterie de médicaments qu'il doit ingérer, malgré ses troubles de motricité et ses douleurs, Pierre parvient à profiter de la vie. Sa maladie ne l'empêche pas de jouer au tennis de table avec ses amis, de faire ses courses, de se déplacer en scooter et de pratiquer un métier qui le passionne. "Les solutions, c'est de continuer à se battre", soutient-il.

La sclérose en plaques peut se manifester très tôt : l'âge moyen de début de la maladie se situe entre 25 et 35 ans.