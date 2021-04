Télétravail : des problèmes de santé multiples pour les travailleurs

Pour aller travailler, David Goncalves, analyste financier, n'a qu'à changer de pièce dans son appartement. Il est en télétravail depuis un an. Il a surélevé son ordinateur pour être mieux installé. Son employeur a financé un siège adapté, mais les douleurs sont tout de même présentes. "Le souci, c'est les cervicales déjà, par rapport au positionnement et par rapport au fait qu'on ne bouge pas trop, et puis les lombaires", détaille-t-il. Selon Santé publique France, 16% des salariés qui ont commencé le télétravail lors du premier confinement souffrent de lombalgies.

Des conséquences psychologiques

Aux douleurs physiques s'ajoutent des difficultés psychologiques. Dramane Coulibaly a 29 ans. Il est consultant, et c'est son premier emploi. S'il a d'abord apprécié le télétravail, il s'est senti de plus en plus mal au fil des mois. "La perte dans ces moments de travail de relations avec mes collègues, je le ressens comme une forme de solitude", explique ce dernier, qui mentionne des "états de stress ou d'angoisse inhabituels". Son entreprise lui a payé des séances avec un psychologue. Comme lui, 41% des salariés en télétravail se sentent isolés, et 30% angoissés.