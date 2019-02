La pause-déjeuner, sacrée pour les Français

Pour les Français, la pause-déjeuner est sacrée. Une spécialité locale, même. D'après un récent sondage, 39% des Français consacrent au moins 30 minutes à leur pause-déjeuner. Ils ne sont que 36% en Allemagne, 23% au Royaume-Uni et 22% aux États-Unis. "On fait des journées qui sont parfois longues et fastidieuses, donc le midi, c'est vraiment un moment où on prend le temps entre collègues de se reposer et parler d'autre chose", explique un salarié au restaurant.

Au minimum 20 minutes à consacrer à la pause-déjeuner

Certaines entreprises ont bien compris l'importance de la pause de la mi-journée et ont pour cela instauré des espaces de cuisine au sein de leurs locaux. "Je suis au travail mais comme à la maison, je fais mes pâtes au pesto comme si j'étais chez moi", souligne un employé. Selon le Code du travail, consacrer 20 minutes à sa pause-déjeuner est le minimum exigé.

