Covid-19 : la vaccination peut aussi se faire via les médecins du travail

L'une des toutes premières salariées à se faire vacciner sur son lieu de travail témoigne : "J’ai des problèmes de santé qui rentrent typiquement dans les indications pour se faire vacciner", confie la femme. La vaccination en entreprise vient de débuter. Elle s’adresse aux personnes âgées entre 50 et 64 ans, atteintes de comorbidités. Elles recevront le vaccin AstraZeneca. Ce médecin s’attend à une forte affluence dans son cabinet. "Dans certaines entreprises je peux avoir 30 % de mon effectif qui est dans cette tranche d’âge. Plus l’âge avance, plus il y a des comorbidités et donc je vais avoir certainement beaucoup de gens éligibles", confie Éric Sauvage, médecin du travail.

Volontariat

Cette vaccination n’est pas obligatoire. Aucun risque pour le salarié s’il la refuse. Elle doit se faire sur la base du volontariat et sera administrée par la médecine du travail. "On a un peu plus de 4 000 médecins du travail qui sont répartis sur l’ensemble du territoire. C’est un véritable maillage de proximité qui répond à un besoin", indique le secrétaire d’État chargé de la santé au travail, Laurent Pietraszewski. Cette injection se fait de manière anonyme et confidentielle vis-à-vis des employeurs.

