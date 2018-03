Chine : maigrir pour gagner plus

La Chine prend peu à peu conscience du problème de surpoids que rencontre une partie de sa population. Les publicitaires en jouent, car la Chine a le plus grand nombre de personnes en surpoids et d'obèses au monde, juste après les États-Unis.

440 millions de personnes en surpoids

Dans la ville chinoise de Xian, le jeune patron d'une entreprise a choisi de donner une prime aux employés qui perdent du poids. Une fois par mois, les 25 employés passent sur la balance. "Quand on fait attention à sa ligne, on est en meilleure santé et la qualité du travail s'en ressent", commente Wang Xuebao, patron du cabinet Kingtian Consulting. Depuis l'instauration de cette prime, il y aurait moins de gens malades et de meilleurs résultats selon ce dernier. Ces dix dernières années, les femmes ont gagné près de trois kilos et les hommes 3,5 kilos. La Chine grossit à vue d'œil. On estime qu'il y a 440 millions de personnes en surpoids dans l'Empire du Milieu.

