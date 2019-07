DIRECT. Le rapport sur les retraites préconise un âge d'équilibre à 64 ans, avec une décote en cas de départ avant

Ce qu'il faut savoir

Après un an et demi de consultations, place aux annonces. Le haut-commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye dévoile jeudi 18 juillet ses préconisations censées servir de base au projet de loi du gouvernement. Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a promis de mettre en place un nouveau "système universel à points" pour le calcul des pensions, mais sans toucher à l'âge légal minimum de départ à la retraite, fixé à 62 ans.

Un "âge d'équilibre" à 64 ans. Le rapport Delevoye préconise un "âge d'équilibre" à 64 ans avec une décote en cas de départ avant, et un minimum de retraite augmenté à 85% du Smic. Il préconise que "l'âge du taux plein" permettant une retraite complète "soit le même pour tous, contrairement à aujourd'hui où il est compris entre 62 et 67 ans en fonction de la durée travaillée".

D'autres propositions sont soumises. Le rapport propose notamment un dispositif de réversion garantissant au survivant 70% de la retraite du couple et une majoration de 5% des pensions dès le premier enfant.

Rencontre avec les syndicats et le patronat. En présence de la ministre des Solidarités et de la Santé, Agnès Buzyn, Jean-Paul Delevoye a reçu ce matin les syndicats et le patronat, consultés depuis plus d'un an sur le futur système. FO et la CGT prévoient déjà de se mobiliser en septembre contre une réforme qui pénalisera selon eux les plus précaires.

Certaines spécificités maintenues. Parmi les fonctionnaires de "catégorie active", les métiers "régaliens" (policiers, douaniers, pompiers, surveillants pénitentiaires) ourraient rester autorisés à partir en retraite à 57, voire 52 ans, quand les aides-soignantes devraient rejoindre les règles du privé, avec un accès au "compte pénibilité" pour partir au mieux à 60 ans.