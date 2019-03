Réforme : les pistes du gouvernement pour financer la dépendance

Comment financer la dépendance des personnes âgées ? D'ici 40 ans, la facture passera de 24 à 35 milliards d'euros par an. Pour mettre en oeuvre cette grande réforme sociale, l'État cherche 10 milliards d'euros chaque année. Dans un rapport remis jeudi 28 mars au gouvernement, plusieurs pistes sont envisagées.

Trois fois plus de personnes âgées en 2050

La première est de reporter l'âge de départ à la retraite de 62 à 63 ans d'ici cinq ans. Autre possibilité, rallonger la durée de cotisation de la retraite, de 42 à 43 ans d'ici 2035. L'exécutif envisagerait aussi d'instaurer une deuxième journée de solidarité, soit une autre journée de travail supplémentaire non payée. Un chantier colossal pour le gouvernement, car d'ici 2050, la France comptera presque 5 millions de personnes âgées de plus de 85 ans, soit trois fois plus qu'aujourd'hui.

