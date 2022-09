Pays-Bas : un système de retraite parmi les plus généreux en Europe

La réforme des retraites ne peut plus attendre, martèle Emmanuel Macron. Aux Pays-Bas, le système de retraite est cité parmi les plus généreux en Europe, mais dans ce pays d'un peu plus de 17 millions d'habitants, l'âge légal de départ est passé à 67 ans.