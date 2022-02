Orpea : l'État a-t-il suffisamment contrôlé les Ehpad ?

Le nouveau PDG d’Orpea a rendez-vous avec la ministre de l’Autonomie pour s’expliquer et ce n’est que le début. Deux inspections viennent d’être annoncées : une des affaires sociales et l’autre des affaires financières. En effet, Orpea est accusé de maltraitance au sein de ses Ehpad. À la sortie du rendez-vous, Philippe Charrier, nouveau PDG d'Orpea affirme que les contrôles ne sont pas un problème. "Nous sommes très heureux d’avoir ces inspections et ces contrôles, d'ores et déjà, nous savons que plusieurs accusations sont infondées, j’en ai la preuve", a-t-il déclaré.

Des contrôles prévus à l'avance ?

À l'Assemblée nationale, des questions se posent. L’État a-t-il bien rempli son rôle de contrôle des Ehpad ? Une salariée, qui témoigne anonymement, révèle que Orpea était prévenu de ces contrôles à l’avance et avait pour habitude de dissimuler tout dysfonctionnement.