Ehpad : un ancien directeur témoigne du business de la dépendance

Il venait du monde des affaires et était directeur d'un grand groupe automobile. Jean Arcelin devient directeur d'un Ehpad il y a quelques années. Il découvre alors un monde cynique, où la rentabilité est le maître mot. Dans ce livre, c'est tout un système qu'il veut dénoncer. "Quand vous avez quatre euros par jour, petit-déjeuner, déjeuner, dîner, goûter, collation comprise cela vous donne un budget d'un peu plus d'un euro pour faire un repas. Alors après on s'étonne qu'il y ait des résidents dénutris", explique Jean Arcelin.

Vers une réforme de la dépendance

Avec le vieillissement de la population, l'accueil du quatrième âge est devenu un véritable marché. Depuis les années 1990, une dizaine d'acteurs privés se sont engouffrés sur le marché. On compte deux mastodontes, Orpea et Korian, qui gèrent plus de 30 000 lits chacun. Le prix médian d'un hébergement en Ehpad privé est de 2 620 euros par mois. L'État finance les places dans ces établissements à hauteur de 40%, mais sans demander assez de contrepartie, selon Pascal Champvert, président de l'Association des Directeurs au service des Personnes âgées. Un chantier sur lequel l'État va devoir se pencher dans le cadre de la réforme de la dépendance.

