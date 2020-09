Rentrée : les apprentis s'accrochent pour trouver une entreprise

Ils sont les agriculteurs, les maîtres d’hôtel et les restaurateurs de demain. Pour tous ces jeunes en recherche d’entreprise dans le cadre d’un apprentissage, c’est une rentrée très compliquée. Pourtant, tous sont motivés. "Ça nous donne un diplôme, ça nous qualifie et en plus, on a déjà cette expérience au travail. Pour moi, c’est vraiment une des meilleures des formules", juge Alexy Chartier, apprenti en CAP cuisine.

Une des meilleures formules

Le problème est que sur les 240 000 jeunes qui entrent en apprentissage cette année, 30 000 à 40 000 n’ont toujours pas trouvé de patron. Pour autant, Lauralee Hébert, apprentie en bachelor Ressources humaines, se distingue par sa ténacité : "Il faut continuer à chercher car mon année se finit en février et là ça commence à être urgent pour mon avenir." Pour encourager les patrons, le gouvernement propose une prime de 5000 euros en cas de recrutement d’un mineur et 8000 euros pour un majeur.