De l'eau contaminée purifiée illégalement par Nestlé : Foodwatch va porter plainte pour "tromperie"

"Je vous annonce que Foodwatch va porter plainte pour tromperie", indique, mardi 30 janvier, sur France Inter Ingrid Kragl, directrice de l'information de l'ONG, après les révélations de la cellule investigation de Radio France et du journal Le Monde. Selon cette enquête, Nestlé et d’autres industriels ont caché au public que l'eau qu’ils pompaient était contaminée. Pour continuer de la mettre en bouteille, ils ont eu recours à des systèmes de purification interdits.

Cette enquête révèle également que le gouvernement était au courant de l’affaire depuis août 2021. "Notre plainte demandera des comptes aux acteurs économiques" à "toutes les entreprises qui ont joué avec la loi mais aussi aux autorités qui devront rendre des comptes". Ces eaux ont été traitées aux ultraviolets et au charbon actif.

"On va aussi questionner les nombreuses infractions au Code la santé publique", car "sur les risques bactériologiques et microbiologiques, il va falloir que les autorités fassent la lumière" sur "ce qu'elles savaient et ce que les contrôles ont révélé". Cependant "on ne va pas en mourir de la consommation de ces eaux", ajoute Ingrid Kragl.

"Comment se fait-il que l'Etat français, d'après l'enquête, ait été au courant et que ces produits aient été commercialisés alors même qu'ils enfreignent la règlementation ?" s'est interrogée la directrice de l'information de l'ONG.