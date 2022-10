DIRECT. Vote du budget : l'Assemblée nationale vote le rétablissement de l'"exit tax" contre l'avis du gouvernement

#CARBURANT Flavien Neuvy, économiste, directeur de l'Observatoire Cetelem et invité hier du "Talk franceinfo" sur Twitch, estime que dans cette société où l'on se presse en permanence, la voiture reste "le moyen le plus rapide pour se déplacer" et nous en rend donc dépendants. Vous pouvez l'écouter ici.