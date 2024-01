Infographie Paris, Haute-Corse, Bouches-du-Rhône... Quels sont les départements les plus demandés sur les plaques d'immatriculation ?

Le site eplaque.fr, une plateforme d'immatriculation, a établi au mois de janvier le classement des indicatifs départementaux les plus demandés par les Français en 2023. Proportionnellement à la densité de population, ce sont la Corse du sud (2A), la Haute-Corse (2B) et la Savoie (73) qui sont les plus plébiscitées. À l’inverse, la Loire (42), l'Aisne (2) et la Seine-Saint-Denis (93) sont les moins représentés.

Depuis un arrêté du 9 février 2009, une plaque d'immatriculation homologuée doit obligatoirement comporter un numéro de département. S'il n'est pas possible de choisir les chiffres et lettres qui composent la plaque, il est en revanche possible de décider de l'identifiant territorial. Ainsi, de nombreux automobilistes font le choix d'un département qui ne correspond pas forcément à leur lieu de vie.

"Éviter d'être perçus comme des touristes"

D'après le président de la plateforme, Benoit Ginet, plusieurs facteurs expliquent la surreprésentation des départements corses. "En premier lieu, le très fort attachement des Corses à leur région, peu importe où ils résident sur le territoire. Apposer la tête de Maure sur la plaque de sa voiture serait également un gage de sérénité dans l’inconscient collectif, analyse-t-il. Enfin, à l’approche de la traversée de la Méditerranée, les automobilistes préféreraient apposer l’emblème de la Corse pour éviter d’être perçus comme des touristes." À l’inverse, dans les départements les moins représentés, le sentiment d'appartenance est souvent moins fort et le tourisme assez faible.

Toutes proportions gardées, certains départements à forte densité de population sont en haut du classement des ventes. C'est le cas des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhone et de Paris. Outre la densité de population, le tourisme y est souvent important, les déplacements s'y font majoritairement en voiture et le sentiment d'appartenance des habitants y est important.

Les plaques sans indicatif départemental

Il existe deux cas de figure dans lesquels le numéro de département n'est pas indiqué sur une plaque. Sur les anciens numéros d'immatriculation appartenant au Fichier National des Immatriculations, le département apparaît sous la forme des deux derniers chiffres du numéro d'immatriculation. Sur les plaques dites de collection, pour les véhicules dont la carte grise mentionne "Collection".

Attention toutefois, il est interdit d'apposer un autocollant ou un sticker pour modifier votre indicatif départemental. Il faut acheter une nouvelle plaque auprès d'un fabricant.

*Méthodologie : Le classement repose sur un échantillon de 50 000 demandes de plaques en 2023.