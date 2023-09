Prix des carburants : les principaux dirigeants de la grande distribution refusent la vente à perte proposée par le gouvernement

Le gouvernement envisage d'autoriser la vente à perte des carburants pour contrer l'augmentation des prix à la pompe. Une mesure pas forcément bien accueillie par les acteurs du secteur.

Temps de lecture : 1 min

La proposition du gouvernement fait un flop. Les principales enseignes de la grande distribution ont annoncé mercredi 20 septembre qu'elles refusaient de vendre à perte du carburant, comme le propose le gouvernement. L'interdiction "de la revente à perte est un principe très important du commerce depuis 1963", a estimé le PDG de Carrefour, Alexandre Bompard, lors d'une audition devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale, ajoutant qu'"il ne faut pas ouvrir cette boîte de Pandore".

"La réalité économique, c'est qu'on ne va pas l'utiliser, cette possibilité-là", a assuré de son côté le président du groupement Les Mousquetaires (Intermarché, Netto), Thierry Cotillard, à propos de la revente à perte de carburants. "Si on fait ça, on va augmenter le prix des pâtes, on n'est pas complètement cinglés", a-t-il ajouté. Les représentants de E. Leclerc et Système U ont également opposé une fin de non-recevoir. Dominique Schelcher, PDG de Système U, a ainsi indiqué ne pas prévoir "de faire massivement des opérations de vente à perte".

Malgré les réticences, le gouvernement "maintient" ce projet, a assuré mercredi sur Sud Radio, le ministre des Comptes publics Thomas Cazenave. Cette possibilité "n'est pas une obligation", a rappelé le ministre. "Ce que l'on veut, c'est permettre à ceux qui peuvent le faire de le faire, opérations coup de poing, plafonnement, et pour ceux qui veulent, vente à perte", a-t-il détaillé.