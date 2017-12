Automobile : le superéthanol, un carburant low-cost compatible avec les moteurs essence

Rouler pour moins d'un euro le litre : c'est ce que permet ce garage en installant un petit calculateur sous le capot. Le boîtier, le voici : à peine 10 centimètres sur cinq. Sa fonction : faire tourner le moteur des voitures à essence avec un autre carburant. On l'appelle le superéthanol. À la pompe, il coûte seulement 70 centimes d'euro le litre, soit deux fois moins cher que du super classique. De quoi réduire sa facture.

500 euros d'économies tous les 13 000 km

Ce client a installé ce système qu'il a acheté 700 euros il y a un an. Et quand il fait son calcul, il est plutôt satisfait. En fait, rouler au superéthanol permet d'économiser 500 euros tous les 13 000 kilomètres parcourus. Il est issu de la fermentation de betteraves, de céréales ou de canne à sucre. C'est pour ça qu'il est moins cher. Pourtant, il n'est pas moins polluant. Selon une étude américaine, ce "biocarburant" présente autant de risques sanitaires et de pollution que l'essence classique.

