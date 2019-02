Automobile : la vignette Crit'Air 1 au secours du diesel ?

Et si demain, ces vignettes Crit'Air 1 venaient récompenser les plus récents et les plus propres des diesels ? C'est en tout cas l'idée de Bercy. Aujourd'hui, seules les voitures essence fabriquées après 2011 et les hybrides peuvent prétendre à la vignette Crit'Air 1. Les véhicules diesel, eux, bénéficient au mieux d'une vignette Crit'Air 2. Mais pour Bruno Le Maire, seul le respect des normes de pollution compte.

Une idée qui divise

Au sein du gouvernement, la proposition de Bercy divise. Pour le ministère des Transports et de l'Écologie, c'est non. Même refus pour l'association Nature et Environnement. "Ça va à l'encontre des mesures contre la pollution de l'air, des actions sur le climat, aux mobilités douces", explique Charlotte Lepitre, responsable santé environnement de l'association. Mais si Bercy veut favoriser les véhicules diesel, c'est pour tenter d'aider un secteur industriel en grande difficulté.

