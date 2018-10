Automobile : l'État renforce la prime à la conversion vers des véhicules propres

Le gouvernement a décidé d'accélérer la transition vers les véhicules propres. Et pour ce faire, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances, a annoncé que la prime à la conversion serait plus généreuse, et les ménages les plus modestes se verront accorder un coup de pouce pour l'achat d'un véhicule propre, même d'occasion. Une mesure censée répondre à la grogne des automobilistes qui voient le prix du carburant grimper.

Les hybrides restent plus chers à l'achat

Aujourd'hui, la conversion vers un véhicule plus récent (et donc plus propre), varie de 1 000 à 2 000 euros. Pour une voiture électrique neuve, elle atteint 2 500 euros. Demain, pour les ménages non imposables, la somme de 2 500 euros sera accordée pour l'achat d'un véhicule électrique ou hybride rechargeable d'occasion. Des voitures écologiques, mais qui ne séduisent pas les automobilistes à cause de leur prix plus élevé.

