VIDEO. Des militants écologistes s'introduisent sur le tarmac de l'aéroport de Roissy

Les manifestants ont lancé un appel à "limiter nos trajets en avion et réinventer la définition du voyage" et réclamé "l'arrêt du projet du terminal 4".

Des dizaines de militants écologistes se sont introduits sur un tarmac de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, samedi 3 octobre, dans le cadre d'une journée d'action pour la réduction du trafic aérien, pour dénoncer le projet de création d'un terminal 4.

⚠️ 87 des 140 citoyens mobilisés ont atteint le tarmac de l'aéroport. Ils ont tous été évacués. Nous restons déterminés contre ce projet et la politique climaticide d' @EmmanuelMacron #NonAuTerminal4 #MarchonsSurLesAvions #AvionsATerre pic.twitter.com/oTAm5NOMxL — Alternatiba Paris (@alternatiba75) October 3, 2020

Selon des vidéos mises en ligne par Alternatiba, des militants équipés d'échelles ont coupé des barbelés protégeant l'accès à l'aéroport. Arrivés sur le tarmac, ils ont brandi des pancartes, lancé un appel à "limiter nos trajets en avion et réinventer la définition du voyage" et réclamé "l'arrêt du projet du terminal 4". Ils ont ensuite été interpellés par les forces de l'ordre, sans avoir accédé aux pistes ni perturbé le trafic.

D'autres manifestations simultanées ont eu lieu dans l'aéroport, dont une en présence des élues de La France insoumise Clémentine Autain et Manon Aubry. Le projet d'extension visait initialement à doter le terminal 4 d'une capacité de 40 millions de passagers par an, pour atteindre 120 millions de passagers à Roissy d'ici 2035. En juillet, le ministre délégué aux Transports, Jean-Baptiste Djebbari, a toutefois estimé qu'il "ne se justifie plus tel qu'il était prévu" et "devra être revu en profondeur" du fait de la crise liée au Covid-19.