Feuilleton : le pari de Las Vegas (1/5)

Direction Las Vegas (États-Unis), capitale mondiale du divertissement, avec des dizaines de casinos parfois célèbres dans le monde entier. Située en plein désert, la ville est une véritable attraction pour les touristes. Ville de rêve ou paradis artificiel, les sentiments s'entrechoquent au moment où des touristes français arrivent en bus, avec une guide française qui leur dévoilera les secrets de la ville.

La place Saint-Marc dans un hôtel

Tout d'abord, balade sur le Strip, l'artère principale de Las Vegas courant sur 6,8 km. Il abrite "18 des 25 plus grands hôtels au monde", annonce la guide. On peut aussi trouver une Tour Eiffel, une pyramide égyptienne, mais aussi une réplique de la place Saint-Marc de Venise (Italie) dans un hôtel de 7 000 chambres et 40 restaurants. "C'est splendide, c'est magnifique", s'extasie une touriste.

