Environnement : les méduses sont de retour dans le Sud de la France

Avec les beaux jours, les méduses sont de retour sur les plages de la Côte d'Azur et du Var. Lundi 13 juin, le JT du 12/13 partage des conseils contre leurs piqûres.

Sur les plages de Côte d'Azur et du Var, les méduses sont revenues, à la faveur des fortes chaleurs. "Je ne sais pas comment ils peuvent éradiquer ça, s'ils peuvent nettoyer, je ne sais pas comment ça se passe", commente un homme. Des dizaines de baigneurs ont déjà été piqués et certains affichent des marques de piqûre importantes. "C'est très désagréable, ça fait mal et ça gonfle", décrit une jeune fille qui vient de se faire piquer.

Ne pas rincer à l'eau douce

En cas de piqûre de méduse, des gestes précis peuvent être adoptés. "Surtout, on ne se rince pas à l'eau douce, parce qu'en fait les petits tentacules qui sont imprégnés sur votre corps vont continuer à vous faire mal", explique le capitaine Dominique Delin, chef départemental du service nautique du SDIS 06. Les sauveteurs font de la prévention et hissent le drapeau violet, qui signale la présence d'animaux marins dans l'eau. Certains baigneurs essaient de les capturer.