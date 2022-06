Mer Méditerranée : les méduses font leur retour

Face aux températures de plus en plus chaudes, les méduses font leur apparition dans les cours d’eau et notamment en Méditerranée. Dans le Var, une alerte a été lancée pour lutter contre les piqûres.

À l’approche de l’été, le soleil brille, les températures se réchauffent et les méduses en profitent pour piquer la peau des baigneurs. Ce sont souvent les aléas de la saison estivale. Dans le Var, elles empêchent certains de barboter dans la mer Méditerranée. "C’est un peu inquiétant, s'il y en a, je ne mets pas ma fille à l’eau, c’est clair", témoigne un touriste inquiet. De nombreuses personnes ont subi des piqûres de méduses sur cette plage de Toulon (Var), et les marques laissées sont parfois très importantes.

Que faire en cas de piqûre ?

"C’est très désagréable, ça fait mal et ça gonfle, ça fait mal même à l'intérieur", explique une baigneuse venant de se faire piquer. Comme pour cette femme, de multiples conseils sont à appliquer si vous souffrez d'une piqûre de méduse. "Surtout, on ne se rince pas à l’eau douce (…), il faut rincer à l’eau de mer et ensuite on a des antihistaminiques, une pommade, que l’on va appliquer sur la partie lésée", informe un sauveteur.