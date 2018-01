VIDEO. Ils emmènent un ours manger une glace en voiture dans un drive-in au Canada

Les autorités de la province d'Alberta ont lancé une enquête.

Berkley aime les crèmes glacées. Alors pour son premier anniversaire, cet ours kodiak, une sous-espèce de l'ours brun originaire d'Alaska, vivant en captivité, a été emmené en voiture manger une glace dans un drive-in de la chaîne de fast-food américaine Dairy Queen, dans l'Alberta, une province de l'ouest du Canada.

La scène pour le moins insolite a été filmée et mise en ligne sur Facebook, dimanche 14 janvier, par le parc animalier propriétaire de l'ours, le Discovery Wildlife Park, situé à Innisfail, une ville de cette province canadienne.

Gâteau d'anniversaire en plein air

En découvrant cette vidéo, les autorités de l'Alberta ont lancé une enquête, relate CTV News. Pour les spécialistes des plantigrades, interrogés par la chaîne canadienne, organiser cette sortie avec un ours est à la fois irresponsable et irrespectueux des droits de l'animal. Outre l'éventuelle mise en danger de l'ours et des hommes provoquée par cette escapade, ils soulignent que les crèmes glacées ne font pas partie du régime alimentaire normal des ours. Une soigneuse du parc animalier assure que personne n'a été mis en danger, l'animal étant attaché dans le véhicule.

Pour son anniversaire, Berkley a aussi eu droit à un gros gâteau, comme le montre la vidéo publiée par Dairy Queen sur sa page Facebook, mercredi 17 janvier. Cette séquence suscite la colère des experts des ours qui estiment que cela va à l'encontre des messages de prudence adressés aux Canadiens, les invitant à ne pas donner à manger aux ours sauvages.