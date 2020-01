Nouvel An 2020 : des réveillons solidaires partout en France

Son Noël, Betty, 94 ans, l'a passé toute seule. Alors, la soirée du 31, elle l'attendait avec impatience. Sana est une bénévole de l'association les Petits frères des pauvres ; elle vient chercher des personnes isolées directement chez elles, direction un réveillon solidaire. Un peu plus tôt en cuisine, les autres bénévoles avaient du travail. Leur mission : préparer un repas de fêtes pour plus de 40 personnes. Ils ont tous réservé leur soirée du 31 décembre pour aider les personnes isolées.

"Je suis heureuse d'être avec eux"

Ici, Betty et les autres peuvent rencontrer du monde et discuter ; une bouffée d'air frais qui les sort de leur isolement. "Je suis heureuse d'être avec eux. Pourquoi je vis ? Parce que les Petits frères des pauvres viennent me voir, et puis, ils me font beaucoup de choses ; ils me sortent", confie la nonagénaire. Betty nous l'avait promis : même après du saumon et du foie gras, elle termine sa soirée comme l'année dernière : sur la piste de danse.

