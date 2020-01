Nouvel An 2020 : des réveillons solidaires organisés partout en France

De la musique et de belles tablées. À Ajaccio (Corse), le réveillon solidaire compte son lot d'habitués. "Je passe le réveillon ici depuis quelques années ; le repas est très bon, c'est très convivial et on passe une très bonne soirée. On mange, on boit et on danse", confie un convive du réveillon solidaire.

Les bénévoles du centre social de Bordeaux sont mobilisés depuis le mois de juin

Profiter d'un repas de fêtes et être entouré pour accueillir le Nouvel An, c'est un plaisir retrouvé par une participante du repas solidaire à Lyon (Rhône). "Ça fait au moins 20 ans que je n'avais pas participé à un réveillon. Ça fait du bien de retrouver le monde et de voir autre chose", souffle-t-elle. À Bordeaux, en Gironde, les bénévoles du centre social de la ville sont mobilisés depuis le mois de juin pour offrir une nuit festive au plus grand nombre.

