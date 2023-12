Noël : quand l'inflation pousse à revendre les cadeaux

Comme chaque année, à Noël, un nombre considérable de cadeaux sont revendus, mais cette fois c’est surtout pour arrondir les fins de mois ou financer des achats essentiels.

Il arrive parfois que le père Noël ne fasse pas que des heureux, il arrive même qu’il envoie certains cadeaux en double, comme dans cette famille de Seine-saint-Denis qui a reçu deux paires de chaussures identiques ainsi que deux kits de brosses à cheveux. Ils vont les revendre. "Si c’est pour qu’ils soient au fond du placard et qu’ils prennent la poussière, c’est pas la peine", explique Angélique Brille, la mère de famille. "On préfère les revendre et se racheter un petit truc à côté."

L’urgence, c’est l’ordinateur familial, qui ne marche plus depuis le début de la semaine, Angélique espère pouvoir en payer une partie grâce à la revente des chaussures neuves. "Au départ on va les mettre à 70 euros. Plusieurs petites ventes vont nous permettre de racheter une tour pour l’ordinateur."

Un million d’annonces sur Ebay

Poupées, accessoires, parfum, dans les prochains jours plus d’un million d’annonces seront mises en ligne rien que sur Ebay, trois fois plus qu’en temps normal. La tendance serait en légère hausse par rapport à l’année précédente pour "récupérer du pouvoir d’achat en période inflationniste et aussi parce qu’il y a une prise de conscience éco-citoyenne", selon Flora Louvet, directrice de la communication chez Rakuten France. Un quart des Français se disent prêts à revendre leurs cadeaux, c'est près de deux fois plus qu’il y a dix ans.